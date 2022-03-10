Українські банки збільшили обсяг ОВДП

Національний банк України опублікував інформацію про кількість облігацій внутрішньої державної позики в портфелях різних українських банків. Згідно з даними, відбулося збільшення кількості цінних паперів. У точних економічних цифрах розбиралися наші журналісти.

Портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) українських банків збільшився на 5,769 млрд грн (на 1,2%) - до 500,773 млрд грн, нерезидентів - на 6,145 млрд грн (на 6,2%) - до 105,185 млрд грн, юросіб - на 1,297 млрд грн (на 3%) - до 43,935 млрд грн, фізосіб - на 0,163 млрд грн (на 1%) - до 16,204 млрд грн, тоді як у власності НБУ скоротився на 1,5 млрд грн (на 0,5%) - до 317,267 млрд грн.

Згідно з даними НБУ, в цілому портфель ОВДП виріс на 11,874 млрд грн (на 1,2%) - до 983,556 млрд грн, у власності тергромад - залишився без змін. Офіційний курс на 10 червня - 27,0906 грн/$1.