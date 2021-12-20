Українські банки гідно переживають коронакрізіс

09:49 07 серпень Київ, Україна

Світова економіка сильно постраждала через пандемію COVID-19 і стала неблагонадійній в багатьох сферах. Однак при цьому українські банки не тільки не закриваються, а й якісно виконують свою роботу, пропоную населенню і бізнесу кредити і позики.

Банківська система України гідно витримує коронакрізіс завдяки тим реформам, які останніми роками проводилися Національним банком. Таку думку висловив екс-в.о міністра економіки, керівник з політичних питань Київської школи економіки Павло Кухта під час онлайн-прес-конференції в рамках проекту COVID-19 Hub, організованого "Thomson Reuters Foundation".

"На момент карантину Україна вже 5 років перебувала в програмі МВФ, і реформи, спрямовані на макроекономічну стабілізацію, проводилися. Нам це сильно допомогло зараз ", - сказав він.

Експерт зазначає, що це перша криза з 2009 року, коли в Україні не було обвалу банків, не спостерігалося різка інфляція і не впав курс гривні.

"У кожен криза починають сипатися банки. Зараз цього не було. По цифрах 1-го кварталу 2020 роки ми впали менше, ніж Китай і Німеччина. Ми впали приблизно на 1% ВВП. Це нетипово для України, так як ми завжди були традиційно слабкою ланкою для європейських економік. У цю кризу ми зайшли в досить непоганому макроекономічному стані ", - вважає Павло Кухта.

Станом на 3 серпня, споживча інфляція становить 2,4% (при прогнозі Кабміну в 11,6% до кінця року), офіційний курс долара - 27,68 (прогноз уряду - 29,5), а міжнародні резерви України - 28, 5 млрд доларів, що є абсолютним рекордом за останні п'ять років.