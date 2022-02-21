Українські аграрії збільшили попит на мінеральні добрива

10:05 21 лютий Київ, Україна

Незважаючи на те, що Україна нарощує запаси мінеральних добрив для проведення аграріями весняно-польових робіт, їхній рівень забезпечення, як і раніше, залишається низьким. Показники 2021 та 2022 років значно відрізняються.



У Міністерстві аграрної політики та продовольства пояснили причину, через яку досягти необхідного рівня поки що не вдається.



Наразі українські аграрії забезпечені на 36% мінеральними добривами, призначеними для майбутніх польових робіт. У 2021 році до цього часу рівень запасів становив 41%.



У відомстві пояснюють такий розрив тим, що цього року зафіксовано зростання обсягів заявок на добрива на 13,4% або до 909,4 тисячі тонн. У 2021 році – 801,9 тисячі тонн. У Мінагрополітики додають, що насправді різниця наявних обсягів добрив у країні за фактом невелика: у 2021 році на поточні дати запаси становили лише на 0,3% менше — 329,7 тисячі тонн, а в 2022 – 330,8 тисячі тонн.