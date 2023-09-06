Українські аграрії не планують зменшувати посівні площі у 2024 році

15:36 28 серпня Київ, Україна

Переважна більшість аграріїв України не планують суттєво змінювати посівні площі під озимими культурами порівняно з минулим сезоном. Зокрема майже половина фермерів (45%) не планують суттєво скорочувати посівні площі озимих культур. При цьому 38% опитаних підприємців можуть збільшити посівну площу. Ще 14% аграріїв зазначили, що цього року не сіятимуть озимих.



Такими є результати опитування планів та підготовки сільгоспвиробників до проведення посівної кампанії озимих під урожай 2024 року, яке проводило Мінагрополітики, повідомляє пресслужба міністерства.



У відомстві зазначили, що таке співвідношення загалом відповідає аграрній практиці в Україні, де щороку до 20% сільськогосподарських виробників не беруть участь у сівбі озимих культур.



Як свідчать дані опитування, структура озимих культур може зазнати змін. Зокрема, підприємства скоротять частку пшениці та ячменю, але збільшать посівні площі під озимий ріпак. Загалом посівні площі під озимими культурами можуть збільшитися на 0,5 млн га або на 8% порівняно з минулим сезоном. Ключовим фактором розширення посівних площ залишається ріпак, посіви під ним можуть збільшитись майже на 40%, до рекордних 1,9 млн га.



Водночас ключовими викликами впливу на посівну кампанію залишаються дефіцит фінансових ресурсів та низька ліквідність аграрного сектору. Основною проблемою більшість виробників називають невизначеність щодо ринкових перспектив – це понад третина респондентів. Крім того, чверть учасників опитування зазначили, що зниження економічної мотивації також негативно позначилося на їхніх очікуваннях щодо посівної та майбутнього врожаю озимих культур.



Також опитування показало, що питання застосування добрив залишається одним із найбільш чутливих для аграріїв. Застосовувати їх в повному обсязі готові великі та середні виробники. Зокрема, ступінь внесення добрив очікується на рівні вдвічі менше від агрономічної потреби (47%). Рівень очікуваного застосування засобів захисту рослин під урожай озимих у 2024 році прогнозується на рівні 56% від потреби. Лише 10% опитаних готові застосовувати добрива на рівні 100% потреби, засоби захисту рослин – на 18%.

Що стосується забезпеченості паливом та насінням, то тут схожі тенденції. Високу оцінку рівня забезпечення паливом та насінням дають великі та середні виробники. Поки що середній рівень забезпечення паливом оцінюється в 53%, насінням — 60%.

Опитування проведене Міністерством аграрної політики та продовольства України в рамках підготовки до осінньої посівної кампанії під урожай 2024 року з 7 по 14 серпня 2023 року. В опитуванні взяли участь 2403 респонденти, з яких 2070 (86%) надали розгорнуту інформацію про власні плани до посівної кампанії озимих культур.