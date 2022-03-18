Українська трудова міграція: Польща

Українці їздять по всьому світу в пошуках високого заробітку і готові багато працювати. Саме тому їхня кількість перевищує норму, наприклад, в Польщі. Згідно з даними Відомства соціального страхування Польщі, 75% робочих місць для іноземців в країні займають українці.

Відомо, що після введення карантину з 14 березня приблизно 220 тисяч українців повернулися на Батьківщину, побоюючись, що карантин не дозволить їм повернутися в свою країну. Однак, вже через два місяці робітники з України знову стали повертатися до Польщі. Так, на сьогодні українців працює на польських підприємствах майже в 2 рази більше, ніж до карантину.

Експерти заявляють, що Польща зробила досить серйозний крок для того, щоб перевести українську трудову міграцію вже в еміграцію. Слід зазначити, що польський уряд намагається значно спростити процес отримання карт побуту в державі. Буде скасовано дуже багато бюрократичних бар'єрів, які заважали швидко отримувати ці карти. Таке рішення спричинить переведення української трудової міграції з циркуляційної до постійної.

Нагадаємо, що Україна в 2019 році стала найбільшим одержувачем грошових переказів в регіоні Європа та Центральна Азія. Таким чином, Україна досягла нового рекордного показника 15,8 мільярда доларів.

Такі дані в своїй доповіді опублікував Всесвітній банк. За даними банку, грошові перекази з-за кордону становлять близько 10,5% від ВВП України за 2019 рік.

Україна уклала з Польщею Меморандум про наміри співпрацювати в розвитку транспортного коридору: важливий стратегічний об'єкт буде з'єднувати території між Гданськом і українськими портами в акваторії Чорного моря. Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.