Українська митниця готова перевиконати план з поповнення бюджету на 40 млрд грн

Глава Державної митної служби розповів про плани відомства на поточний рік. За слова Владислава Суворова, митниця планує перерахувати до державного бюджету більше коштів, ніж планувалося. При цьому плановий показник буде збільшений на кілька мільярдів.

«До кінця року плануємо додатково мобілізувати до бюджету близько 35-40 млрд грн», - сказав Суворов.

Він також додав, що з початку року митниці вдається щомісяця перевиконувати план надходжень на 1,5-2 млрд грн.

Нагадаємо, Державна митна служба в І кварталі 2021 року забезпечила надходження до бюджету в розмірі 98,5 млрд грн, що на 6,8 млрд грн більше планового показника.