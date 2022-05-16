Українська пенсія зросте - Мінсоцполітики

Пенсійний фонд України, а також Міністерство соцполітики планують підняти українцям пенсії. У 2021 році підвищення очікується в 5 разів. Про подробиці виплат читайте в нашому огляді.

Відомо, що перші зміни в сумі пенсійних нарахувань зміняться вже з 1 січня 2021 року. Вони стосуватимуться пенсіонерів у віці старше 65 років, які мають повний страховий стаж - 35 років для чоловіків і 30 - для жінок. Саме для них гарантована пенсія, як мінімум 2400 гривень, яка виросте до 2600 гривень. Однак, якщо пенсіонер вже має пенсію в 2400 гривень і вище, то підвищення не буде.

З іншого боку, ті, хто не має достатнього стажу, в березні отримають надбавку 11%. В цілому, мінімальна пенсія зросте за рік з 1762 гривень до 1934 гривень. Суму ж максимальної пенсії можна сміливо множити на 10.

Крім цього, в квітні ті громадяни, які продовжують працювати після виходу на пенсію, та мають стаж 35 років і середню зарплату, матимуть право на пенсію близько 3500 гривень. Але слід мати на увазі, що якщо у людини в 60 років менше, ніж 28 років стажу, то на пенсію від держави розраховувати не слід від слова «зовсім».

Нагадаємо, що в звіті Моніторингової комісії ООН з прав людини в Україні повідомляється, що у відомстві наполягають на остаточному обмеженні виплати пенсій переселенцям від статусу внутрішньо переміщеної особи (ВПЛ), як це передбачено в законопроєкті 2083-д, який вже рік чекає розгляду в Верховній Раді.