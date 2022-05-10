Українська монета у США

У США було випущено дві срібні інвестиційні монети із зображенням українських національних символів.
На реверсах обох пам'ятних монет зображено жінку як втілення Свободи, за яку Україна бореться, б’ючись із російськими загарбниками. Американські срібні інвестиційні монети номіналами 1 долар США 2022 року випуску – серед монет, що увічнюють мужній опір українських захисників російським окупантам та прагнення українців захистити свою незалежність та суверенітет.
На першій монеті навколо жінки у вінку з квітів майорить український прапор, а на другій – Свобода одягнена у блакитно-жовтий колір. Крім того, волосся жінки прикрашають соняшники, які вона також тримає в руках. Дизайн створили за мотивами ескізу художника та медальєра Адольфа Олександра Вайнмана "Свобода, що йде".
На реверсах обох пам'ятних монет зображено жінку як втілення Свободи, за яку Україна бореться, б’ючись із російськими загарбниками. Американські срібні інвестиційні монети номіналами 1 долар США 2022 року випуску – серед монет, що увічнюють мужній опір українських захисників російським окупантам та прагнення українців захистити свою незалежність та суверенітет.
На першій монеті навколо жінки у вінку з квітів майорить український прапор, а на другій – Свобода одягнена у блакитно-жовтий колір. Крім того, волосся жінки прикрашають соняшники, які вона також тримає в руках. Дизайн створили за мотивами ескізу художника та медальєра Адольфа Олександра Вайнмана "Свобода, що йде".
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