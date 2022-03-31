Українська компанія WOG буде годувати пасажирів поїздів в Грузії

Українська компанія WOG виграла тендери на надання харчових продуктів для АТ "Грузинська залізниця". 15 червня 2021 року стали відомі результати проведеного конкурсу, згідно з яким компанія WOG, що обслуговує українські «Інтерсіті», виграла можливість годувати грузинських пасажирів.

За результатами конкурсу, послуги WOG CAFE були визнані відповідними всім кваліфікаційним критеріям замовника, тому компанія стане оператором апаратів для продуктів і напоїв в семи поїздах.

У грузинських поїздах встановлені вендингові апарати для забезпечення пасажирів водою, солодкими і газованими напоями, а також снеками та кондитерськими виробами. Обслуговуватимуться сім поїздів, що курсують на трьох напрямках: Тбілісі-Батумі-Тбілісі, Тбілісі-Поті-Тбілісі і Тбілісі-Зугдіді-Тбілісі.

Нагадаємо, раніше WOG у співпраці з компанією Do&Co стала надавати дитяче харчування в швидкісних поїздах "Укрзалізниці".