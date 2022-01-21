Українська скарбниця збідніла на 50 млрд гривень

15:02 07 вересень Київ, Україна

Аналітичне видання «Ціна держави» опублікувало дані по державній скарбниці станом на 7 вересня. Рахунок скоротився майже на 50 мільярдів - на 45, 7 млрд гривень.

Відповідно до джерела, нинішній залишок на 11,7% (або на 6 млрд грн) менший, ніж станом на 1 серпня.

«Це також нижче торішнього показника, на початок вересня 2019 на рахунках казначейства було 61,8 млрд грн (на 26,2% більше). Саме у вересні 2019 був зафіксований найвищий рівень залишків протягом року», - йдеться в аналізі.

Експерти відзначають, що скорочення залишків в скарбниці України відбулося на тлі зростання доходів бюджету, які минулого місяця збільшилися на 12,5 млрд грн в порівнянні з серпнем 2019 і перевищили 100 млрд грн. Причиною такого зростання стала девальвація гривні та скорочення обсягів відшкодування ПДВ.

Фахівці відзначають, що згідно з прогнозом, за результатами вересня залишки на єдиному казначейському рахунку продовжать поступово знижуватися, оскільки в першому місяці осені не очікується істотних надходжень від держпідприємств у вигляді дивідендів.

У серпні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в держбюджеті країни немає «дірки», а є «плановий дефіцит бюджету в розмірі 7,5% ВВП». «Ця сума погоджена з нашими міжнародними партнерами та кредиторами, вона відносно невелика, якщо порівнювати з окремими європейськими країнами», - підкреслив він.