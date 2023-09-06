Українська ГТС та ПСГ готові до роботи в умовах нульового транзиту - Міненерго

Українська газотранспортна система (ГТС) та підземні сховища газу (ПСГ) готові до роботи навіть за умов нульового транзиту. Це випливає із результатів стрес-тесту, проведеного згідно з повідомленням пресслужби Міністерства енергетики України у четвер, 31 серпня.
Міжнародна експертна група дійшла висновку про готовність ГТС та ПСГ до таких умов після моделювання потенційних сценаріїв, включаючи атаки на газову інфраструктуру, надзвичайні ситуації та припинення транзиту російського газу.
Міністерство також наголосило, що ГТС готова до Операції із зимового періоду (ОЗП) 2023/2024, навіть в умовах потенційних військових викликів. Вітчизняні ПСГ можуть бути використані як надійні сховища для зберігання європейського газу.
Міністр енергетики України Герман Галущенко наголосив, що українська ГТС у майбутньому стане частиною європейської інфраструктури. Він також зазначив, що Україна прагне створити енергетичний хаб та надати гарантії європейським трейдерам для зберігання газу в країні.
Стрес-тест, проведений експертами SRG, підтвердив технічну надійність українських газових потужностей та газосховищ, що відповідають європейським стандартам.
Міжнародна експертна група дійшла висновку про готовність ГТС та ПСГ до таких умов після моделювання потенційних сценаріїв, включаючи атаки на газову інфраструктуру, надзвичайні ситуації та припинення транзиту російського газу.
Міністерство також наголосило, що ГТС готова до Операції із зимового періоду (ОЗП) 2023/2024, навіть в умовах потенційних військових викликів. Вітчизняні ПСГ можуть бути використані як надійні сховища для зберігання європейського газу.
Міністр енергетики України Герман Галущенко наголосив, що українська ГТС у майбутньому стане частиною європейської інфраструктури. Він також зазначив, що Україна прагне створити енергетичний хаб та надати гарантії європейським трейдерам для зберігання газу в країні.
Стрес-тест, проведений експертами SRG, підтвердив технічну надійність українських газових потужностей та газосховищ, що відповідають європейським стандартам.
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