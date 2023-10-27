Українська гривня зміцнюється у банках - Мінфін

11:49 27 жовтня Київ, Україна

Згідно з даними, опублікованими на minfin.com.ua та finance.ua, 27 жовтня українська готівкова гривня продемонструвала зміцнення в банках, тоді як на "чорному ринку" курс гривні до долара зміцнився, але трохи послабшав щодо євро.



Як випливає з даних на 10:00, на "чорному ринку" курс долара до гривні становив 36,82 - 37,91 гривні, порівняно з котируваннями в 37,49 - 37,95 гривні, зареєстрованими попереднього дня.



Курс євро на "чорному ринку" також зміцнився, склавши 40,0 – 40,39 гривні, що порівняно з попередніми 40,14 – 40,34 гривнями за євро.



Середні курси валют у банках були такими:

Долар США – 37,55 – 38,05 гривні (порівняно з курсами у 37,5 – 38,1 гривні, зафіксованими 26 жовтня);

Євро – 39,9 – 40,5 гривні (порівняно з курсами у 39,95 – 40,6 гривні, зафіксованими 26 жовтня).

Курси готівкової валюти у розрізі банків такі:

ПриватБанк – 37,1 – 37,7 гривні;

Ощадбанк – 37,5 – 38,1 гривні;

Укрексімбанк – 37,4 – 38,1 гривні.

Щодо безготівкових операцій курс долара при оплаті карткою в банках наступний: