Українська гривня зміцнюється у банках - Мінфін

11:49 27 жовтня Київ, Україна

Згідно з даними, опублікованими на minfin.com.ua та finance.ua, 27 жовтня українська готівкова гривня продемонструвала зміцнення в банках, тоді як на "чорному ринку" курс гривні до долара зміцнився, але трохи послабшав щодо євро.

Як випливає з даних на 10:00, на "чорному ринку" курс долара до гривні становив 36,82 - 37,91 гривні, порівняно з котируваннями в 37,49 - 37,95 гривні, зареєстрованими попереднього дня.

Курс євро на "чорному ринку" також зміцнився, склавши 40,0 – 40,39 гривні, що порівняно з попередніми 40,14 – 40,34 гривнями за євро.

Середні курси валют у банках були такими:
  • Долар США – 37,55 – 38,05 гривні (порівняно з курсами у 37,5 – 38,1 гривні, зафіксованими 26 жовтня);
  • Євро – 39,9 – 40,5 гривні (порівняно з курсами у 39,95 – 40,6 гривні, зафіксованими 26 жовтня).
Курси готівкової валюти у розрізі банків такі:
  • ПриватБанк – 37,1 – 37,7 гривні;
  • Ощадбанк – 37,5 – 38,1 гривні;
  • Укрексімбанк – 37,4 – 38,1 гривні.
Щодо безготівкових операцій курс долара при оплаті карткою в банках наступний:
  • ПриватБанк – 37,45 гривні за долар;
  • Ощадбанк – 37,5 гривні за долар;
  • Універсал Банк (monobank) – 37,44 гривні за долар.