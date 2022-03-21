Українська гривня -аналіз ситуації

Дані на сайті Національного банку України свідчать про ослаблення ринку. Сьогодні, 27 жовтня 2020 року, курс гривні щодо долара США - 28,33 гривні.

Офіційні курси гривні на 27 жовтня встановлено на такому рівні: 33,4908 гривні за 1 євро (-0,0582); 28,3352 гривні за 1 долар (+0,0441). Таким чином, долар подорожчав на 4,4 копійки, курс євро знизився на 5,8 копійки.

На думку експертів, на курс нацвалюти можуть вплинути інші, неполітичні чинники, пише minfin. При цьому девальвація буде стримуватися періодичними укріпленнями. Так, в кінці жовтня курс гривні повинен зміцнитися.

"Поточний тиждень пройде під знаком податкових платежів і може отримати ще більшу пропозицію валюти від експортерів. Тому збалансувати надлишок пропозиції може тільки зменшення продажу валюти тими, хто буде отримувати відшкодування ПДВ", - сказав РБК-Україна старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович.

Раніше НБУ визначив цілу низку довгострокових ризиків для гривні. Серед них:

слабкий урожай, від якого залежить експортний прибуток аграріїв;

поступове відновлення імпорту після обвалу в першому півріччі;

зростання цін на енергоносії в світі;

низькі доходи від транзиту газу в 2020-21 роках.

В результаті Нацбанк очікує погіршення ситуації з платіжним балансом уже в наступному році. Якщо в 2020 році поточний рахунок (різниця між експортом та імпортом) буде профіцитним, близько 3% ВВП, то 2021-22 роки будуть дефіцитними, мінус 2% і мінус 5% ВВП відповідно.