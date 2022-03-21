Українська гривня -аналіз ситуації

09:50 27 жовтня Київ, Україна

Дані на сайті Національного банку України свідчать про ослаблення ринку. Сьогодні, 27 жовтня 2020 року, курс гривні щодо долара США - 28,33 гривні.

Офіційні курси гривні на 27 жовтня встановлено на такому рівні: 33,4908 гривні за 1 євро (-0,0582); 28,3352 гривні за 1 долар (+0,0441). Таким чином, долар подорожчав на 4,4 копійки, курс євро знизився на 5,8 копійки.

Фото: Долгосрочные перспективы гривны – мнение экспертов

На думку експертів, на курс нацвалюти можуть вплинути інші, неполітичні чинники, пише minfin. При цьому девальвація буде стримуватися періодичними укріпленнями. Так, в кінці жовтня курс гривні повинен зміцнитися.

"Поточний тиждень пройде під знаком податкових платежів і може отримати ще більшу пропозицію валюти від експортерів. Тому збалансувати надлишок пропозиції може тільки зменшення продажу валюти тими, хто буде отримувати відшкодування ПДВ", - сказав РБК-Україна старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович.

Фото: Долгосрочные перспективы гривны – мнение экспертов

Раніше НБУ визначив цілу низку довгострокових ризиків для гривні. Серед них:

  • слабкий урожай, від якого залежить експортний прибуток аграріїв;
  • поступове відновлення імпорту після обвалу в першому півріччі;
  • зростання цін на енергоносії в світі;
  • низькі доходи від транзиту газу в 2020-21 роках.

В результаті Нацбанк очікує погіршення ситуації з платіжним балансом уже в наступному році. Якщо в 2020 році поточний рахунок (різниця між експортом та імпортом) буде профіцитним, близько 3% ВВП, то 2021-22 роки будуть дефіцитними, мінус 2% і мінус 5% ВВП відповідно.