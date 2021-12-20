Українська гривня - одна з найбільш недооцінених валют

За інформацією британського видання Economist, серед 55-ти різних валют, які були внесені в липневий індекс BigMac, наша гривня зайняла 52-е місце. Індекс Big Mac є міжнародним аналогом українського індексу борщового набору. З 1986 року за методикою цього індексу порівнюється вартість найпопулярнішого в світі бутерброда закусочної мережі McDonalds в різних країнах.

За даними видання, Big Mac в Україні коштує 59 грн, а в США - $ 5,71. Таким чином, курс за купівельною спроможністю повинен бути на рівні 10,33 грн / дол.

Отже, українська грошова одиниця недооцінена на 61,9% в порівнянні з фактичним обмінним курсом 27,13 грн / дол., За розрахунками Economist.

Найбільш недооціненими валютами світу в липні 2020 року виявилися юно-африканський ранд, російський рубль і турецька ліра.

Переоціненими валютами визнані швейцарський франк, ліванський фунт і шведська крона. Так, в Швейцарії Big Mac коштує на 20,9% дорожче, ніж в США.

Як повідомлялося раніше, більшість керівників українських підприємств очікують подальше ослаблення гривні. За їхніми прогнозами, середнє значення обмінного курсу через 12 місяців буде на рівні 28,28 грн / дол.

Нагадаємо, в січневому рейтингу Economist українська гривня поліпшила позиції в індексі Big Mac, піднявшись з 5 на 7 місця з кінця рейтингу.