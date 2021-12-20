Українська енергетика простоює через брак вугілля

Через відсутність палива нині в Україні не працюють 23 блоки теплоелектростанцій та теплоелектроцентралей. Про це свідчать дані Укренерго.
Тому «Укренерго» довелося кілька разів просити аварійну допомогу з постачання електроенергії з Білорусії.
Раніше в уряді заявляли, що якщо ситуацію не вдасться вирішити, ТЕС доведеться працювати на дорогому газі. До того ж збільшиться навантаження на атомну генерацію. Взимку працюватимуть 14 енергоблоків із 15-и.
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