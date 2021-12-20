Українська енергетика простоює через брак вугілля

11:28 17 листопад Київ, Україна

Через відсутність палива нині в Україні не працюють 23 блоки теплоелектростанцій та теплоелектроцентралей. Про це свідчать дані Укренерго.

Починаючи з серпня 2021 року, більш ніж кожен другий енергоблок державних ТЕС не працює через відсутність вугілля. Як наслідок, це зумовило дефіцит потужності енергосистеми України та спричинило значну переробку електроенергії на гідроелектростанціях.

Тому «Укренерго» довелося кілька разів просити аварійну допомогу з постачання електроенергії з Білорусії.



Раніше в уряді заявляли, що якщо ситуацію не вдасться вирішити, ТЕС доведеться працювати на дорогому газі. До того ж збільшиться навантаження на атомну генерацію. Взимку працюватимуть 14 енергоблоків із 15-и.







