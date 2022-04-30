Українська електроенергія для Європи в обмін на газ
10:50 30 квітня Київ, Україна
Як заявив президент України Володимир Зеленський, Україна готова допомогти Європі постачанням електроенергії для зниження залежності від Росії. Натомість Київ розраховує отримувати той обсяг газу, якого не вистачає Україні.
Він зазначив, що атомна генерація України дуже велика і Київ зможе продавати електроенергію на захід за нормальними цінами, а не штучними для будь-якого заробітку.
"Всі розуміють, що ми можемо допомогти іншим європейським країнам. Кому не вистачатиме електричної енергії, то наша генерація дуже допоможе", - сказав Володимир Зеленський.
Український лідер зазначив, що поки що є технічні складності, бо йде війна. Проте "Україна готова реально допомогти багатьом країнам із цим".
"Нам треба торгувати, експортувати. Електрична енергія допоможе нам. Ми з радістю даватимемо можливість не залежати від Росії та давати електроенергію і на взаємних дружніх відносинах можемо отримувати недостатній для нас обсяг газу з Європи. Давати електроенергію, а отримувати газ. Такі речі плануються", – додав політик.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі