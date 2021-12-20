Українська економіка продовжує падіння

12:20 03 серпень Київ, Україна

Експерти відзначають, що літні показники української економіки стрімко йдуть вниз. За даними червня падіння прискорилося. Пояснюється це станом сільського господарства України і галузі в цілому.

У червні 2020 року падіння Індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) поглибилося до 9,6% г / г (8,9% г / г у травні). Основний негативний внесок внесло зниження виробництва в сільському господарстві (на 40,6% г / г), перш за все в рослинництві через пізній початок жнив і більш низької врожайності ранніх зернових.

Про це йдеться в "макроекономічному і монетарному огляді" Національного банку (липень 2020 року).

Як зазначається в огляді, пом'якшення карантинних обмежень, відновлення внутрішнього і зовнішнього попиту і значні витрати бюджету на дорожнє будівництво зумовили поліпшення показників більшості видів економічної діяльності.

Зокрема, сповільнилося падіння в промисловості (до 5,6% г / г) і відновилося зростання в оптовій і роздрібній торгівлі. Збільшення обсягів транзиту газу зумовило уповільнення спаду в вантажному транспорті. Витрати бюджету на дорожнє будівництво підтримали поліпшення показників в будівництві.

"Втім, пасажирський транспорт, незважаючи на поліпшення показників перевезень, до сих пір демонструє значне падіння на тлі збереження окремих обмежень в рамках адаптивного карантину", - йдеться в огляді.