Українська економіка: короткий курс подій

10:54 10 вересень Київ, Україна

За оперативними даними Держстату зниження ВВП України в 2 кварталі 2020 склав 11,4% г / г, зниження промислового виробництва за січень-липень - 7,7%. Інфляційна динаміка як на споживчому ринку, так і у виробничому секторі підтверджує глибину кризових явищ, пов'язаних зі стійким зниженням попиту в економіці.

Споживча інфляція в липні другий місяць поспіль залишалася на рівні 2,4% в річному вимірі, тобто майже вдвічі нижче інфляційної мети Національного банку, і нижче нижньої межі діапазону допустимих відхилень від цільового значення - з січня 2020 року. Індекс цін виробників промислової продукції в липні знизився на - 7,7% в порівнянні з відповідним періодом минулого року, тим самим посилюючи вплив негативних процесів в промисловому виробництві. Як результат - капітальні інвестиції підприємств в 1 півріччі 2020 були на 30% нижче, ніж за відповідний період минулого року.

У той же час, незважаючи на продовження кризових явищ, виконання дохідної частини Державного бюджету здійснюється з перевиконанням планових показників. Зокрема, в серпні надпланові податкові надходження склали понад 14 млрд. Грн. (+ 33,2% до плану). Загалом, в січні-серпні фактичні надходження податків і зборів перевищили планові на 5,1%, що дозволило скоротити відставання виконання Державного бюджету від річного плану до 2,8% (або менше 20 млрд. Грн.). Це дозволяє розраховувати на те, що за підсумками року Державний бюджет буде виконаний в повному обсязі.

Світова економічна криза, спровокована епідемією коронавируса, стала одним з викликів як для економіки України в цілому, так і для розробників головного стратегічного документа Національного банку зокрема. Поширення кризових явищ вимагає від нас підвищення гнучкості монетарної політики для мінімізації негативних наслідків кризи для економіки країни і добробуту громадян і забезпечення збалансованого впливу монетарної політики на показники цінової стабільності і економічного зростання.