Українки отримують пенсії меншого розміру, ніж українці

Міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що українки отримують менші пенсії. Аналітики акцентують увагу на тому, що згідно з цифрами, українки отримують виплати на 48% менші, ніж українці. Також чиновниця нагадала, що в Україні планується перерахунок пенсій в кінці 2020 року.

Так, фахівці пропонують ліквідувати настільки великий розрив у пенсіях чоловіків і жінок за допомогою активного залучення жінок до накопичувальної пенсійної системи.

Також Лазебна виділила основні категорії тих, хто в працездатному віці отримує низький дохід, а в старості буде приречений на мізерну пенсію. Це особи в декретній відпустці, відпустці по догляду за дитиною, ті, хто доглядає за непрацездатним родичем, батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу. Зазначені соціально незахищені категорії в основному представлені жінками.

Мінсоцполітики пропонує, щоб при введенні в Україні накопичувальної пенсійної системи брати участь в програмі і отримати право на накопичувальну пенсію могли: