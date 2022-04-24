Українка продавала маски, ухиляючись від податків

18:15 25 листопада Київ, Україна

Криза змушує людей заробляти по-різному, і далеко не всі роблять це чесно. Так, пресслужба Офісу генерального прокурора України розслідує нову справу про ухилення від податків.

У генпрокуратурі розкрили ймовірну багатомільйонну схему ухилення від сплати податків. За версією слідства, одна з українських ФОП продала понад 300 000 захисних масок громадянину Китаю за заниженою вартістю, щоб заплатити менше податків.

Передбачається, що під час реалізації масок підприємниця спеціально занижувала їхню вартість в фінансово-господарській документації, щоб не відображати в податковій декларації отриманий чистий дохід. Покупцем був китайський громадянин, а після - маски перепродувалися ним в Іспанію.

В результаті під час проведення досудового розслідування ФОП сплатила до держбюджету понад 3 млн грн єдиного податку, а підприємство-виробник масок - понад 5 млн грн податку на прибуток.

Зараз прокуратура направила до суду клопотання про звільнення підприємниці від відповідальності в зв'язку зі сплатою податків і відшкодуванням завданих збитків.