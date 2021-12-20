Україні надали 1,2 млрд євро для макрофінансової допомоги

23 липня Денис Шмигаль (прем'єр-міністр України) і Валдіс Домбровскіс (в.о. голови Єврокомісії) підписали меморандум. Згідно з документом, підписаним в Брюсселі, Європейський союз надає Україні фінансову допомогу в розмірі 1,2 мільярда євро.
Сума, яка виділяється, істотно перевищує ті, що Брюссель надає своїм партнерам, наголосив Домбровскіс. За його словами, подібний крок демонструє підтримку Брюсселем запланованих України реформ.
Програма триватиме 12 місяців і передбачає виплату двох траншів по 600 млн євро кожен. Передбачається, що виділення першого траншу можливо відразу після вступу меморандуму в силу.
Отримання другого траншу стане можливим після виконання українською стороною ряду спеціальних умов, серед яких - підвищення прозорості медичних закупівель, реформа податкової та митної адміністрацій, посилення незалежності та ефективності судової влади, зростання прозорості системи державного управління, а також прийняття в першому читанні законопроекту про створення органу з розслідування серйозних економічних і фінансових злочинів.
Нова програма допомоги є "досить амбіційним, але реалістичною", зазначив український прем'єр. На думку ШМИГАЛЬ, "її вдале впровадження буде спільною перемогою як для України, так і для ЄС". Узгоджені заходи додають офіційному Києву "впевненості в економічній стабільності країни і продовження реформ, які забезпечать добробут наших громадян", підкреслив прем'єр.
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