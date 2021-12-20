Україні надали 1,2 млрд євро для макрофінансової допомоги

14:05 24 липень Київ, Україна

23 липня Денис Шмигаль (прем'єр-міністр України) і Валдіс Домбровскіс (в.о. голови Єврокомісії) підписали меморандум. Згідно з документом, підписаним в Брюсселі, Європейський союз надає Україні фінансову допомогу в розмірі 1,2 мільярда євро.

Сума, яка виділяється, істотно перевищує ті, що Брюссель надає своїм партнерам, наголосив Домбровскіс. За його словами, подібний крок демонструє підтримку Брюсселем запланованих України реформ.

"Наблизити України в ЄС - наша спільна мета", - резюмував він.

Програма триватиме 12 місяців і передбачає виплату двох траншів по 600 млн євро кожен. Передбачається, що виділення першого траншу можливо відразу після вступу меморандуму в силу.

Отримання другого траншу стане можливим після виконання українською стороною ряду спеціальних умов, серед яких - підвищення прозорості медичних закупівель, реформа податкової та митної адміністрацій, посилення незалежності та ефективності судової влади, зростання прозорості системи державного управління, а також прийняття в першому читанні законопроекту про створення органу з розслідування серйозних економічних і фінансових злочинів.

Нова програма допомоги є "досить амбіційним, але реалістичною", зазначив український прем'єр. На думку ШМИГАЛЬ, "її вдале впровадження буде спільною перемогою як для України, так і для ЄС". Узгоджені заходи додають офіційному Києву "впевненості в економічній стабільності країни і продовження реформ, які забезпечать добробут наших громадян", підкреслив прем'єр.