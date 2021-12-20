Україні схвалили заявку на участь у сертифікації «Північного потоку-2»

08:31 16 листопад Київ, Україна

BundesNetzAgentur (Федеральне мережеве агентство Німеччини) задовольнило заявку НАК "Нафтогаз України". Про це повідомили джерела із держкомпанії України.



Внаслідок схвалення заявки Україна візьме безпосередню участь у сертифікації «Північного потоку-2». Глава правління "Нафтогазу" визнає, що радий рішенню Німеччини і висловив готовність надати BNetzA юридичну позицію України у найближчі терміни. Він зазначив, що таке рішення свідчить про те, що процедура сертифікації «ПП-2» повністю відповідатиме міжнародному та європейському законодавству. Він розраховує на те, що учасники процесу візьмуть до уваги аргументи України належним чином.



У "Нафтогазі" вірять, що цей факт може забезпечити прозорість сертифікації. Важливість участі української сторони обґрунтована тим, що країна є одним із найбільших покупців палива, тому її інтереси створити здорову конкуренцію на ринку експорту/імпорту ресурсу аргументовані.



Проте «перемогою» у «Нафтогазі» схвалення заявки поки що не поспішають називати. Це лише початок, але вже приємний, оскільки Україна має законний шанс вступити в боротьбу проти запуску російського газопроводу, що входить в інтереси держави.



У процедурі сертифікації візьмуть участь "Нафтогаз України" та "Оператор ГТС України". До 8 січня 2022 року рішення BNetzA щодо сертифікації «Північного потоку-2» має бути ухвалене.