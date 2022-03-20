Україні можуть дістатися майже 700 млн доларів

Пресслужба Кабінету Міністрів опублікувала дані про рішення підписати Рамкову програму співпраці між Україною і ООН. Згідно з інформацією, таким чином ООН планує залучити майже 675 млн доларів США за 5 років.

"24 жовтня - 75 років від дня створення Організації Об'єднаних Націй. Її головна мета - підтримання міжнародного миру та безпеки... Протягом всього існування ООН Україна бере активну участь в її роботі. Згідно з Рамковою програмою партнерства між Урядом України та ООН на 2018- 2022 роки, протягом п'яти років організації системи ООН планують залучити майже 675 млн доларів на допомогу Україні, зокрема, на економічний розвиток, соціальний захист, демократичне управління, а також підтримку процесів миробудівництва і відновлення на Донбасі", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що Україна співпрацює з ООН в контексті подолання гуманітарних наслідків агресії Російської Федерації проти України. Зокрема, з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців, Управлінням з координації гуманітарних питань, Програмою розвитку ООН, Міжнародною організацією з міграції, Всесвітньою організацією охорони здоров'я, Фондом ООН в галузі народонаселення, Дитячим фондом ООН та ін.