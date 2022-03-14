Україні цікава робота з турецькими інвестиціями

11:37 19 жовтня Київ, Україна

Нещодавно Володимир Зеленський відвідав Туреччину, що стало новим витком розвитку відносин між країнами. Співпраця з Туреччиною може принести низку великих проєктів, а також інвестицій.

Про такі зміни розповів міністр економіки та розвитку Ігор Петрашко. За його словами, в якнайближчий час буде намічений чіткий план, в якому будуть розставлені пріоритети, а також сформована нова законодавча платформа.

У Туреччині українська делегація провела низку зустрічей, серед яких і зустріч з СЕО Aksoy Ventures Бату Аксой. Компанія, яка працює в сфері генерації електроенергії, промбудівництва і інших, виявилася цікавою для України.

Раніше повідомлялося про те, що Туреччина і Україна будуть розвивати туризм. Особливо нашим турецьким партнерам були цікаві нові турмаршрути в Україні - наприклад, маршрут «Магніти України», розроблений особисто президентом України і Кабінетом Міністрів. Турецькі партнери високо оцінили культурно-мистецькі заходи та об'єкти в Україні.