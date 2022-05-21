Україні вистачить коштів до кінця року - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про наявність коштів у державному бюджеті 2020. Згідно з інформацією, на внутрішньому ринку була залучена достатня сума для того, щоб її вистачило до кінця року.

"На цьому тижні, у вівторок [15 грудня], на внутрішньому ринку, але, зокрема, за участю іноземних інвесторів, для яких Україна стає цікавішою і привабливішою сьогодні (і це хороший показник), було залучено дійсно рекордну кількість - 51 млрд грн, - що дозволяє нам спокійно завершувати цей рік", - сказав глава уряду.За словами Шмигаля, це допоможе "виконувати соціальні зобов'язання перед людьми, пенсіонерами, виплачувати відповідні зарплати в соціальній сфері, а також закривати всі зобов'язання по капітальних вкладеннях".