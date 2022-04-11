Українці живуть гірше за всіх - Євростат

Дані Євростату свідчать про те, що українці є однією з найбідніших націй світу. Все через низькі доходи і зарплати.

У країнах ЄС середня заробітна плата за одну годину становить 27.7 євро або $32.7 (919,6 грн за курсом НБУ). Як пише видання, 160 робочих годин в місяць - $5231 (147 тис. грн). Однак, за середнім значенням ховається великий розрив між країнами-членами ЄС. Наприклад, в Болгарії за годину роботи платять 6 євро, в Румунії - 7,7 євро, в Польщі -10,7 євро, а в Данії та Люксембурзі 44,7 євро і 41,6 євро відповідно.

У найближчих сусідів України - Польщі, Росії, Білорусі та Молдові - офіційна зарплата становить $2020, $677.6, $501.19, $450, відповідно. За останніми даними Держстату, в Україні офіційна середня щомісячна плата менша не тільки польського, але й російського рівня.

Українці, за версією держави, заробляють в середньому менше, ніж громадяни Білорусі і навіть Молдови - $428. Це в чотири з половиною рази менше, ніж в Польщі, і більш ніж в півтора раза менше, ніж в Росії.