Українці за тиждень отримали 13,3 млн грн затриманих виплат

По всій Україні працівники скаржаться на масову затримку зарплат. Однак Міністерство юстиції України відзвітувало про те, як вони вирішують таке глобальне питання. Пресслужба відомства опублікувала звіт, згідно з яким виконавча державна служба стягнула з підприємств 13,3 млн гривень.

Найбільша сума - 1,7 млн грн - стягнута органами державної виконавчої служби Міністерства юстиції України в Луганській області з Районного комунального підприємства «Старобельсквода» на користь 315 працівників. Кошти списані з рахунків боржника. Документи пред'явлені на виконання в червні 2021 року.

1,5 млн грн стягнуто з «Підприємства комунальної власності» Енергодарської міської ради. Завдяки органам державної виконавчої служби в Запорізькій області зарплату отримали 75 працівників. Борг погашений коштами, отриманими від реалізації майна боржника. Перше виконавче провадження відкрито у вересні 2019 року.

Також органи Державної виконавчої служби в Київській області стягнули з Дорожнього ремонтно-будівельного управління ВАТ «ДАК Автомобільні дороги України» 1,4 млн грн на користь 53 працівників. Борг стягнуто з рахунків боржника. Виконавчі провадження відкриті в червні 2021 року.