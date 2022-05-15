Українці в червні скоротили борги за комуналку

12:58 11 серпня Київ, Україна



Згідно з даними Держстату, в червні заборгованість за житлово-комунальні послуги (ЖКП) скоротилася на 2,5 млрд грн і склала 66,4 млрд грн.

Динаміка заборгованості:

заборгованість населення за поставки і розподіл природного газу склала 24,7 млрд грн;

за постачання теплової енергії та гарячої води - 21,5 млрд грн;

за поставку і розподіл електричної енергії - 7,1 млрд грн;

за централізоване водопостачання і водовідведення - 6,4 млрд грн;

за управління багатоквартирним будинком - 5,5 млрд грн;

за надання послуг з вивезення побутових відходів - 1,2 млрд грн.

Регіони. У червні найбільша заборгованість за опалення і гаряче водопостачання зафіксована в Києві (5 251,109 млн гривень), Харківській (4,136 млрд грн) і Дніпропетровській (2,843 млрд грн) областях; за газопостачання - в Донецькій (3,149 млрд грн), Дніпропетровській (2,226 млрд грн) і Одеській (3,578 млрд грн) областях.



Найбільша заборгованість по квартирній платі в червні зафіксована в Києві (1,167 млрд грн), Дніпропетровській (1,058 млрд грн) і Харківській (463,919 млн гривень) областях.