Українці тільки за травень зареєстрували 33 тисячі уживаних автомобілів

Українці все частіше купують автомобілі. Але через невисокі, м'яко кажучи, доходи їхній вибір падає на старі авто з Європи, яка стала для них відкритою. Як повідомила Асоціація автовиробників України, в травні було зареєстровано рекордну кількість уживаних авто - 33,2 тис. одиниць, що на 8% більше, ніж рік тому і майже в чотири рази більше в порівнянні з травневими реєстраціями нових авто.
Відзначається, що найбільш популярною маркою серед розмитненого секонд-хенду залишається Volkswagen. Таких було зареєстровано 5,6 тис. авто.
На другому місці - Ford - 3,2 тис. авто, замикає топ-3 Renault - майже 3 тис. автомобілів.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закони про тимчасове пільгове розмитнення "євроблях", які парламент ухвалив у середині квітня.
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