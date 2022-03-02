Українці тільки за травень зареєстрували 33 тисячі уживаних автомобілів

06:58 04 червень Київ, Україна

Українці все частіше купують автомобілі. Але через невисокі, м'яко кажучи, доходи їхній вибір падає на старі авто з Європи, яка стала для них відкритою. Як повідомила Асоціація автовиробників України, в травні було зареєстровано рекордну кількість уживаних авто - 33,2 тис. одиниць, що на 8% більше, ніж рік тому і майже в чотири рази більше в порівнянні з травневими реєстраціями нових авто.

"Розмитнені машини з пробігом охопили майже 80% первинного ринку легкових авто", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що найбільш популярною маркою серед розмитненого секонд-хенду залишається Volkswagen. Таких було зареєстровано 5,6 тис. авто.

На другому місці - Ford - 3,2 тис. авто, замикає топ-3 Renault - майже 3 тис. автомобілів.

"Найпопулярнішим автомобілем травня став Renault Megane. Протягом місяця українці зареєстрували 2205 авто з пробігом цієї моделі. Всього за п'ять місяців з початку 2021 року українську прописку отримали 159,6 тис. легкових авто з пробігом. Це на 45% більше, ніж в минулому році і в чотири рази більше кількості проданих в країні нових авто за той же період", - додали в Асоціації.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закони про тимчасове пільгове розмитнення "євроблях", які парламент ухвалив у середині квітня.