Українці стали менше витрачати грошей

12:01 24 вересень Київ, Україна

Українська криза вдарила по кишенях пересічних громадян - ті скоротили витрати не тільки на розваги, а й на найнеобхідніші статті. Українці стали витрачати менше коштів на харчування та одяг.

Про це свідчать відповідні дані з боку Державної служби статистики України. За даними відомства, за час карантину витрати співвітчизників впали на 6%. Зокрема, в порівнянні з першим кварталом 2020 року громадяни стали менше витрачати на алкоголь, взуття, одяг і тютюн.

Також українці стали менше споживати продуктів. На цей момент рівень витрат населення оцінюється в 280 млрд гривень, коли як раніше це число було більше на 5%.

Вказується, що конкретно на одяг і взуття українці витратили 27,5 млрд гривень. На послуги транспорту пішло 50,5 млрд гривень.

Нагадаємо, що Міністерство фінансів України показало статистику витрат бюджетних коштів держави на подолання пандемії коронавірусу: за період декількох місяців країна встигла витратити близько 1,8 млрд грн.

Як свідчать дані Мінфіну, від 1 березня 2020 року та аж до 29 квітня 2020 року Україна витратила близько 1,8 млрд грн, серед яких 455 млн грн належать до коштів держбюджету, а решта 1 349 млн грн є коштами місцевих бюджетів.