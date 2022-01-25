Українці стали менше споживати курятини

17:38 25 січень Київ, Україна

Рівень споживання курятини на душу населення України за ІІІ квартал 2021 року скоротився на 3,2% порівняно з аналогічним періодом 2020 року.



Про це розповіла директор Володимир-Волинської птахофабрики Світлана Собіпан.

«Причина – зниження купівельної спроможності населення та чисельності продукції загалом, – пояснила вона. – Скорочення виробництва частково компенсується дешевими імпортними товарами, що негативно впливає на ціноутворення продуктів вітчизняного виробництва».

Водночас, зазначила Світлана Собіпан, зростає попит на фасовану продукцію.