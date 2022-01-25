Українці стали менше споживати курятини
17:38 25 січень Київ, Україна
Рівень споживання курятини на душу населення України за ІІІ квартал 2021 року скоротився на 3,2% порівняно з аналогічним періодом 2020 року.
Про це розповіла директор Володимир-Волинської птахофабрики Світлана Собіпан.
«Причина – зниження купівельної спроможності населення та чисельності продукції загалом, – пояснила вона. – Скорочення виробництва частково компенсується дешевими імпортними товарами, що негативно впливає на ціноутворення продуктів вітчизняного виробництва».
Водночас, зазначила Світлана Собіпан, зростає попит на фасовану продукцію.
«Споживальник заради своєї безпеки все частіше вибирає м'ясо птиці в герметичній упаковці, ніж вагове, – зазначила вона.. – Перевага віддає вже знайомому бренду, ніж продуктам.. За прогнозами, така тенденція спостерігатиметься і у 2022 році».
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі