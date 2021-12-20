Українці стали більше користуватися готівкою

11:31 31 липень Київ, Україна

Прес-служба Національного банку України (НБУ) повідомила про кількість готівки, яка знаходиться в обороті. Так, банкнот українці використовують на 480 мільярдів гривень, монет - майже на 3 мільярди. Загальна сума становить 486,3 млрд грн.

З початку року готівка в обігу збільшилися на 14,4% (на 61,2 млрд грн) у порівнянні з її скороченням на 1,6% (або на 6,4 млрд грн) за аналогічний період минулого року. В НБУ збільшення готівки в обігу пов'язують із ситуацією, що склалася через поширення коронавируса і карантинними обмеженнями, введеними для боротьби з ним. «В Україні після введення карантину готівку довше затримуються в зверненні», - пояснили в НБУ.

На ситуацію могли впливати також наступні фактори:

під час карантину громадяни менше споживали товарів і послуг;

збільшився попит на готівку, в тому числі «про всяк випадок»;

посилилася соціальний захист і виросли державні виплати для підтримки населення при коронакрізісе, в тому числі пенсіонерам, які в основному віддають перевагу готівці;

ймовірно, виросли неофіційні розрахунки в тих видах діяльності, робота яких була тимчасово обмежена через карантинних заходів.

Отже, на одного українця припадає 71 банкнот, а розмінних і обігових монет, які є засобом платежу, - 185 (на початку року - 70 банкнот і 182 монети відповідно).

Крім того, в обігу перебуває вже близько 34 млн банкнот номіналом 1000 грн, а також 16,5 і 1,3 млн нових оборотних монет номіналами 5 і 10 гривень відповідно. У той же час більше за кількістю, як і раніше, в готівковому обігу перебуває 200-гривневих банкнот (майже 23,2% від усієї кількості банкнот в обігу) і монет номіналом 10 копійок (близько 28,9% від усієї кількості монет в обігу ).