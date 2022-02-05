Українці зможуть отримувати пенсію через «Дію»

Міністр цифрової трансформації України розповів, що уряд планує розширювати функціонал додатка «Дія». Зокрема, в українців буде можливість отримувати через нього пенсію. Формат «онлайн» хочуть ввести для зручності користування додатком пенсіонерами.

За його словами, уряд України збирається зробити країну більш сучасною державою за допомогою цифрових технологій.

На цей момент Кабмін запровадив вже безліч сучасних функцій через додаток «Дія». Зараз на черзі стоїть створення можливості пенсіонерам отримати свою пенсію онлайн.

«Ми хочемо, щоб можна було отримувати і пенсію онлайн, без прив'язки до місця реєстрації, будемо запускати це найближчим часом», - сказав Михайло Федоров.

Нагадаємо, що незабаром українці зможуть отримати сертифікати про вакцинацію від коронавірусу через портал «Дія». На цей момент Кабінет Міністрів України знаходиться на стадії підготовки відповідного законопроєкту. Як повідомляє заступник міністра цифрової трансформації України, такий сертифікат можна буде отримати або через портал «Дія», або через свого сімейного лікаря.