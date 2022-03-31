Українці зможуть відправляти скарги на колекторів в Нацбанк через додаток

В Україні розробили сервіс, що дозволяє населенню отримати захист від незаконної роботи колекторів. Так, за рік від громадян України було отримано понад 3 000 письмових скарг на роботу подібних компаній. Усних звернень було майже в 3 рази більше.

Систему спілкування з колекторами розробили український католицький університет і компанія Bot & Partners в рамках програми Нацбанку «Знай свої права». Сервіс доступний 24/7 в месенджерах і в додатках. З його допомогою користувачі можуть дізнатися, як захистити свою приватність, перевірити себе в державних реєстрах та подати скаргу в Нацбанк України.

Незважаючи на те, що закон регламентує дії колекторів, в Національний банк продовжують надходити скарги на порушення колекторами норм етичної роботи. Боржники найчастіше скаржаться на:

неетичну поведінку колекторів - 1 422 скарги або 45%,

використання персональних даних третіх осіб - 1 189 або 38%,

агресивну поведінку працівників колекторських служб - 398 або 13%,

розголошення персональних даних позичальників - 133 або 4%.

Нагадаємо, Рада схвалила закон, що захищає боржників від колекторів. Крім того, як будуть карати колекторів за порушення прав боржників.