Українці здають 25-копійчані монети в банк

15:50 05 жовтень Київ, Україна

Скасування користуванням 25-копійчаними монетами привело до масового здавання грошей в банки. За останній місяць українці принесли в ПриватБанк монет загальною вартістю 4,2 млн гривень.

За один день 1 жовтня 2020 абоненти ПриватБанку принесли в касу банку для обміну 25-копійчаних монет, що виходять з обігу, на суму близько 900 000 грн.

При цьому, з 1 вересня по 1 жовтня 2020 абоненти ПриватБанку принесли для обміну дрібних грошей на загальну суму 4,2 млн грн, - передає Хвиля з посиланням на пресслужбу банку. Так, протягом місяця можливістю обміну в ПриватБанку виведених з обігу монет скористалися більше як 27 000 клієнтів банку. Таким чином, в середньому кожен клієнт обміняв дрібні гроші на паперові або зарахував собі на рахунок 155 грн.

Раніше повідомлялося про те, як з 1 жовтня в Україні більше не можна розплачуватися монетами номіналом 25 копійок і банкнотами 1992 року випуску. Також в Нацбанку повідомили, що з 1 жовтня НБУ має намір вивести з обігу банкноти номіналом 1 і 2 гривні і монети номіналом в 1 гривню старого зразка (золотистого кольору), які замінять новими "сріблястими" гривнями. Однак в Національному банку України додали, що їх не обов'язково міняти, оскільки їх просто не видаватимуть в банках після того, як вони туди потрапили.

При цьому Департамент закупівель і продажів НБУ виставив на аукціон 40 тонн монет, виведених з обігу. З 1 жовтня 2020 з обігу будуть повністю виведені банкноти випуску до 2003 року, а також монета номіналом 25 копійок. Зазначені гроші перестануть бути платіжним засобом, а українці зможуть поміняти їх на нові гроші протягом 1 року в будь-якому українському банку.

Своєю чергою в серпні інфляція в Україні склала 2,5% в річному вираженні і залишалася вдвічі нижчою цільового рівня. А істотне прискорення очікується на початку 2021 року.