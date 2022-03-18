Українці вважають ситуацію в країні критичною

Дефіцит продовольства в Україні може трапитися вже цієї осені. Згідно з опитуванням, більшість українців вважають, що в країні нестабільна і погана економічна ситуація. Це безпосередньо пов'язано з підвищенням тарифів, цін на продукти і життя в цілому. В опитуванні Центру Разумкова взяло участь близько 60% населення.

Згідно з даними Держстату, в Україні за останній рік ціни на харчові продукти зросли на 50-70%. Крім того, на 35% подорожчали послуги житлово-комунального господарства. Відзначається, що ціна природного газу зросла на 70,8%, а електроенергії на 36,6%. У зв'язку з такими ціновими змінами більше 90% сімей в Україні живуть від зарплати до зарплати, нічого не відкладаючи.

Більш того, 40% сімей відмовляють собі у всьому необхідному, крім їжі. А більше 500 тисяч сімей не мають можливості добре харчуватися. У той самий час йде скорочення державних витрат на соціальну допомогу та субсидії. Крім того, скасовуються пільги.

Експерти продовольчої організації ООН восени 2021 прогнозують зростання цін ще на 30-40% в результаті інфляційного сплеску.

Також очікується, що на 20-40% зростуть ціни на комунальні послуги в наступному опалювальному сезоні. Це станеться внаслідок того, що Кабінет Міністрів України скасував для «Нафтогазу» зобов'язання продавати газ для теплокомуненерго за низькими цінами.

Однією з причин підвищення цін в Україні є зростання світових цін за останні десятиліття на продовольство. Саме це стимулює виробників України збільшувати експорт товарів сільського господарства, щоб отримувати величезні прибутки.

В результаті ціни на українському ринку стрімко ростуть.

Ще однією причиною є те, що немає реакції уряду на зростання цін в світі. Тому вже цієї осені Україна може страждати від дефіциту продовольства. Це змусить Україну за високими цінами купувати агросировину в Європі.