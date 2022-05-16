14:40 11 серпня Київ, Україна

Всім добре відомо, що гроші на утримання ув'язнених у в'язницях виділяються з держбюджету України. Так, на 2020 рік для утримання одного засудженого потрібно 125,6 тис. грн на рік, а це виходить 10 тис. грн на місяць - виходить більше ніж мінімальна зарплата по Україні.



Утримання одного ув'язненого обходилося українцям у 2020 році приблизно в 10 470 грн на місяць. Всього в минулому році для цього виділили понад 6,643 млрд грн, загальна кількість арештантів в Україні становила 52 863 людини. Про це повідомляє APnews з посиланням на інформацію Міністерства юстиції.



Річна сума для утримання одного ув'язненого досягала 125,6 тис. грн. Це майже в три рази більше, ніж в 2016 році.



Тоді з держбюджету на арештантів було виділено в два рази менше - 3,07 млрд грн. При цьому в тюрмах сиділи 69 997 осіб. Тобто в середньому на одну людину витрачалося більше 43 тис. грн на рік, або 3650 грн на місяць.



Виходить, витрати на людей в тюрмах зростають щорічно.



У 2021 році чисельність людей, які перебувають в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах, скоротилася до 49 720 осіб в липні. Остаточних даних щодо виділеної з бюджету суми на їхнє утримання поки немає.



Видання зазначає, що на сьогодні розмір мінімальної зарплати в Україні складає 6000 грн. А прожитковий мінімум для працездатних українців - 2379 грн. Кожен в'язень отримує більше 10 тис. грн на місяць від держави. Журналісти запитують, чому українці з мінімалкою на волі живуть гірше, ніж ув'язнені в тюрмах.