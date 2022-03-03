Українці, які втратили роботу через війну, отримають матеріальну допомогу

14:37 03 березень Київ, Україна

Кожен українець, який внаслідок вторгнення Російської Федерації до нашої країни втратив роботу, отримає по 6500 грн без жодних умов.



Про це повідомив у зверненні президент України Володимир Зеленський.

“Наш уряд уже підготував програму спеціальної допомоги для всіх українців, які втратили можливість працювати. Зараз у результаті, там, де бойові дії, кожен найманий працівник, кожен ФОП, кожен наш громадянин України, у якого Росія забрала можливість працювати, отримає по 6500 грн. Спеціально наголошую на українцях старшого віку – незважаючи на війну, ми забезпечуємо повну виплату пенсій, проіндексованих пенсій, як це і має бути згідно із законодавством", – зазначив президент.

З 1 березня пенсії для українців проіндексовано на 14%, додав Зеленський.

"Гроші вже пішли в банки, всі виплати будуть здійснені повністю", - запевнив він.

Президент також наголосив, що Росії доведеться компенсувати Україні завдані війною збитки.