Українці подали 206 тисяч заявок на отримання грошей від держави

Денис Шмигаль в своєму Telegram-каналі розповів про те, як рухається реєстрація українців для отримання матеріальної допомоги у зв'язку з пандемією в Україні. За словами прем'єр-міністра України, в додатку вже зареєстровано 206 тисяч заявок.

У Кабміні раніше були опубліковані вимоги для фізосіб-підприємців та найманих працівників, щоб отримати 8000 гривень одноразової допомоги від держави.

Глава Кабміну уточнив, що підприємці та наймані працівники в тих регіонах, які були в «червоній» зоні, але станом на початок цього тижня вийшли з неї, все одно зможуть відправити заявку на програму державної допомоги.