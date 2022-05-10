Українці очікують погіршення свого матеріального становища протягом року

22:04 06 серпня Київ, Україна

Згідно з даними Держстату, кожен другий українець готується до погіршення свого матеріального становища в цьому році і побоюється опинитися за межею бідності.

Як показали результати дослідження Держстату, 7,1% українців сподіваються на те, що їхній матеріальний статус в прийдешні 12 місяців стане кращим.



Однак 44,3% респондентів впевнені, що їхнє матеріальне становище за цей час навпаки погіршиться.



Тим часом 47,4% налаштовані, що в їхньому житті у фінансовому плані нічого не зміниться.



Крім цього, тільки 6% опитаних розповіли, що за останні 12 місяців у них додалося грошей, а ось 50,4% людей, що беруть участь в опитуванні, заявили про те, що їхнє матеріальне становище значно погіршилося.