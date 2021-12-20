Українці ощущат удар по гаманцю - в країні девальвація гривні

13:06 22 липень Київ, Україна

За новими даними виходить з комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики стало відомо про нову економічну загрозу Україні. На ринку відбувається девальвація гривні. Цей процес відбувається повільно, але досить упевнено. А значить - українці незабаром зможуть відчути удар по своїх гаманцях.

Девальвація - робочий інструмент для наповнення бюджету. Український бюджет багато в чому залежить від ПДВ на імпорт. Таким чином, вартість імпортованих товарів в перерахунку на національну валюту стане вище, що призведе до великих податкових відрахувань.

Зі зміною глави Національного банку України на вітчизняному ринку почалися валютні хвилювання і як підсумок, країна зіткнулася з девальвацією гривні на рівні - 2,75 грн. Незважаючи на те, що такі зміни можуть прямо вдарити по гаманцю українців, в комітеті Ради не бачать реальних підстав для занепокоєння.

«Нічого страшного в поступовій, повільної просідання гривні в рамках 10% я особисто не бачу», - говорить джерело.

Також ситуацію прокоментував, і сам глава НБУ Кирило Шевченко, зазначивши, що поки що національний регулятор не бачить причин втручатися в ситуацію.