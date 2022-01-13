Українці не задоволені роботою тарифної комісії НКРЕКП

10:47 29 квітень Київ, Україна

Як заявив в ефірі телеканалу «Украіна24» глава партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко, народ України не задоволений роботою Національної комісії з державного врегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), а особливо багато питань у населення викликає робота тарифної комісії. На думку людей, цей орган один з тих, які не допрацьовують.

«У людей точно багато питань до НКРЕКП, але треба розуміти, що законодавча база там не скрізь досконала. Тому що коли була ця історія з необґрунтованим завищенням цін на розподіл газу, то НКРЕКП весь час говорила, що у нас немає повноважень вводити тимчасові адміністрації на облгаззбути. Тобто, там є якісь проблеми. Але є і проблеми в тому, що тарифною політикою треба займатися більш ґрунтовно, адже у свідомості людей один з тих, хто не допрацьовує, - це саме цей орган, на жаль», - заявив Корнієнко. Коментуючи двократне зростання зарплат керівництва НКРЕКП, Корнієнко відзначив, що цим питанням може зайнятися Державна аудиторська служба, на яку покладено функції контролю використання бюджетних коштів.

«Є органи спеціальні, які стежать за тим, як державні гроші витрачаються - Держаудитслужба. Вони зроблять нам весь аудит, чи справедливо це все, чи справедливо це підвищення, чи виконують вони свої завдання», - додав Корнієнко.

Нагадаємо, 7 квітня члени НКРЕКП вирішили виплатити собі квартальну премію в розмірі 200-250 тис. грн кожному, мотивуючи це необхідністю «стимулювати високоінтелектуальну працю». Такі премії чинний склад комісії виписує кожні 3 місяці.

У 2020 році члени НКРЕКП підвищили собі зарплату в середньому в 2 рази, до 200 тис. грн на місяць. Згідно з даними Нацагентства з питань запобігання корупції (НАЗК), члени НКРЕКП стали найбільш високооплачуваними чиновниками в країні.

28 квітня НКРЕКП прийняла рішення про підвищення фонду заробітної плати на 2022 ще на 50 млн грн.