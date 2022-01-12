Українці накопичили понад 82 млрд грн боргів за ЖКГ

Українці в зв'язку з кризою продовжують накопичувати борги по житлово-комунальних послугах. За підрахунками аналітиків, на початок березня цифра вже досягла 82,1 млрд гривень. Найбільші борги в українців - за газ і воду, найнезначніші - за утримання будинку та вивезення сміття.

Для порівняння: на початок 2020 року сума боргів по комунальних платежах склала майже 28 млрд грн, а на початок 2021-го - вже 31,5 млрд. Тільки за січень і лютий вона збільшилася на 50 млрд - всьому виною опалювальний сезон і карантин, який багато в чому позбавив людей звичних заробітків.

Найбільше боржників по комуналці зафіксовано в трьох областях - Донецькій, Одеській і Дніпропетровській.