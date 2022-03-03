Українці почали гасити борги за ЖКП

Згідно з останніми даними, опублікованими Міністерством розвитку громад і територій, українці почали зменшувати свої борги за комунальні послуги. Однак тут не враховуються колосальні суми боргів за газ і електроенергію.

«Зараз у нас актуальні дані такі - 28,7 млрд грн заборгованість населення за ЖКП без урахування газу і електроенергії. На початку року це було 30,5 млрд грн», - заявив глава відомства.

Відомо, що станом на 1 вересня, рівень розрахунків населення за спожиті послуги склав 102%. За словами міністра, з огляду на пандемію коронавірусу - це дуже великий показник.

Нагадаємо, що нарахування за послуги ЖКГ (з урахуванням електроенергії) тільки за серпень поточного року склали 8,1 млрд гривень. Якщо порівняти з липнем, то сума стала більшою майже на 4%. Тим часом накопичуються і борги - частина громадян не оплачує комунальні платежі, причому багато хто робить це від нестачі коштів у зв'язку з карантином і його наслідками.

У країні склалася дивна ситуація: борги за послуги ЖКГ накопичуються, однак людей це не хвилює, вони продовжують жити з колишніми звичками. Про таку тенденцію розповів експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев.

Так, він навів як приклад жителів Парижа, які віддають перевагу невеликим квартирам без центрального опалення, оскільки заздалегідь думають, у скільки обійдеться тепло в опалювальному сезоні. Така ж ситуація і в Німеччині, Великобританії, Туреччині.