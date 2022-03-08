Українці можуть зняти готівку в АТБ, Сільпо, на АЗС та в аптеках - перелік

Для того, щоб зняти готівку, потрібно зробити покупку і при внесенні оплати за неї попросити касира видати суму готівкою. При цьому залежно від торгової точки максимальна сума зняття від 500 грн до 6000 грн.

"Можливість видавати готівку з кас торгових підприємств була і раніше. Але зараз, під час війни, вона може врятувати чиєсь життя. Як інкасаторам та банківським працівникам, так і громадянам. Крім того, це дає впевненість у вільному доступі до власних коштів практично у будь-який час, що також дуже важливо під час воєнних дій", - пояснив заступник голови НБУ Олексій Шабан.