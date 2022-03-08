Українці можуть зняти готівку в АТБ, Сільпо, на АЗС та в аптеках - перелік

За даними пресслужби НБУ, отримати готівку можна також у супермаркетах, на АЗС та в аптеках.
Для того, щоб зняти готівку, потрібно зробити покупку і при внесенні оплати за неї попросити касира видати суму готівкою. При цьому залежно від торгової точки максимальна сума зняття від 500 грн до 6000 грн.
Він пояснив, що така послуга дуже корисна, адже тепер не потрібно шукати банкомат, а підприємствам, які видають готівку, не потрібно замислюватися про часту інкасацію під час бойових дій. Також на ризик наражаються працівники, які поповнюють банкомати.
Нижче перелік таких закладів, інформацією про які володіє НБУ (він не є остаточним і може доповнюватися).
Мережа супермаркетів, магазинів:
АТБ-Маркет (6000 грн);
Сільпо (6000 грн);
Фора (6000 грн);
FOZZY (6000 грн);
VARUS (6000 грн);
NOVUS (до 500 грн);
ROSHEN (до 500 грн);
Лоток (6000 грн);
"Thrash!" (6000 грн);
"Точка" (6000 грн);
Сім23 (до 2000 грн);
Лінія магазинів EVA (до 2000 грн).
АЗС:
ОККО (6000 грн);
Укрнафта (до 5000 грн);
БРСМ-Нафта (до 500 грн);
Мережа АЗК WOG (6000 грн).
Аптеки:
Біла ромашка (6000 грн);
Аптека Доброго Дня, Аптека АНЦ (6000 грн);
Аптека Копійка; Аптека 911 (6000 грн);
"Аптека оптових цін", "МедСервіс" (6000 грн).
Нижче перелік таких закладів, інформацією про які володіє НБУ (він не є остаточним і може доповнюватися).
Мережа супермаркетів, магазинів:
АТБ-Маркет (6000 грн);
Сільпо (6000 грн);
Фора (6000 грн);
FOZZY (6000 грн);
VARUS (6000 грн);
NOVUS (до 500 грн);
ROSHEN (до 500 грн);
Лоток (6000 грн);
"Thrash!" (6000 грн);
"Точка" (6000 грн);
Сім23 (до 2000 грн);
Лінія магазинів EVA (до 2000 грн).
АЗС:
ОККО (6000 грн);
Укрнафта (до 5000 грн);
БРСМ-Нафта (до 500 грн);
Мережа АЗК WOG (6000 грн).
Аптеки:
Біла ромашка (6000 грн);
Аптека Доброго Дня, Аптека АНЦ (6000 грн);
Аптека Копійка; Аптека 911 (6000 грн);
"Аптека оптових цін", "МедСервіс" (6000 грн).
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