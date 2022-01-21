Українці багато п'ють - дані Держстату

2020 рік видався нелегким в Україні, і експерти зафіксували значне збільшення споживання алкоголю населенням. Згідно з попередніми даними, українці за перший квартал «пропили» понад 4 мільярдів гривень.

У першому кварталі 2020 року українці спожили горілки та лікеро-горілчаних виробів на 3,9 млрд грн. Про це свідчать оприлюднені в неділю, 6 вересня, дані Державної служби статистики.

Найбільше горілки випили мешканці Києва - на 970 млн грн. На другому місці - жителі Дніпропетровської області (429 млн. грн.), На третьому - жителі Київської області (365 млн грн).



Не особливо відстають від лідерів рейтингу жителі Львівської області (326 млн грн) і Одеської області (303 млн грн). У Держстаті відзначають, що частка продажів горілки вітчизняного виробництва через українські торгові мережі становить 66,3%, ще 33,7% - припадає на імпортний алкоголь.



Нагадуємо, найголовніше при вживанні алкоголю - грамотне дозування, в іншому випадку спиртне завдає шкоди здоров'ю. А дистанційний режим роботи спонукає до вживання алкоголю. Про це повідомив медичний директор Центрального інституту душевного здоров'я в Мангеймі Фальк Кіфер.