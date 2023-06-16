Українці, яких радянська влада переслідувала з політичних мотивів, отримають надбавку до пенсії

12:27 30 травня Київ, Україна





Про це йдеться у картці законопроєкту на сайті парламенту.



Документ на розгляд Ради винесли ще минулого року. У пояснювальній записці зазначається, що здобуття Україною державної незалежності у 1991 році стало насамперед результатом діяльності борців за її незалежність. Втім, лише у 2015 році парламент ухвалив закон про правовий статус та вшанування пам'яті борців за українську незалежність у ХХ столітті, але й він не передбачає належного соціального захисту для них. Верховна Рада ухвалила у другому читанні та загалом законопроєкт №8032, який передбачає надбавку до пенсії для політв'язнів СРСР.Про це йдеться у картці законопроєкту на сайті парламенту.Документ на розгляд Ради винесли ще минулого року. У пояснювальній записці зазначається, що здобуття Україною державної незалежності у 1991 році стало насамперед результатом діяльності борців за її незалежність. Втім, лише у 2015 році парламент ухвалив закон про правовий статус та вшанування пам'яті борців за українську незалежність у ХХ столітті, але й він не передбачає належного соціального захисту для них.

"Найбільш несправедливе становище тих борців за незалежність, котрі за часів комуністичного режиму були позбавлені волі. За часів СРСР, навіть вийшовши з місць позбавлення волі, вони часто не могли отримати гідну роботу та зарплату, і, як наслідок, мають низькі пенсії. Водночас пенсії їхніх катів – колишніх суддів, прокурорів, працівників КДБ, МВС тощо, значно вищі. Такий стан справ є неприйнятним", – пояснюють автори.

Щодо кількості тих, кого стосується документ, то нардепи кажуть, що "за орієнтовними оцінками їхня кількість обчислюється десятками, максимум – кількома сотнями".

"Це число, на жаль, з кожним роком зменшується", – додають парламентарі.

Надбавка до пенсії становитиме 4 200 гривень на місяць з наступною індексацією за особливі заслуги перед Україною.