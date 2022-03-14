Українці мають право на надбавку до пенсії - подробиці

11:24 19 жовтня Київ, Україна

Українці на пенсії мають право на надбавку в розмірі 1% від прожиткового мінімуму (ПМ) для непрацездатних за кожен пропрацьований понад норму рік. Розмір такої надбавки буде рости разом з перерахунком ПМ.

Про це розповів юрист Олександр Плахотник. У грудні надбавка за рік додаткового стажу збільшиться з 17,12 до 17,69 грн, а з липня 2021-ого - до 18,54 грн, а з грудня наступного року - до 19,34 грн.

На надбавку мають право жінки, які відпрацювали понад 30 років і чоловіки, які мають 35 років стажу. Крім того, на надбавку можуть розраховувати і ті, хто пізніше вийшов на пенсію за власним бажанням:

на 0,5% - за кожний повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку у разі відстрочення виходу на пенсію на строк до 60 місяців;

на 0,75% - за кожний повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку у разі відстрочення виходу на пенсію на строк понад 60 місяців.

До речі, роботодавець зобов'язаний оформити вас за трудовим договором і легально виплачувати вам заробітну плату. Навіть якщо на вашому місці роботи більшість працівників працюють "в тіні" або за договорами підряду, обов'язково потрібно звернутися до керівництва з проханням узаконити ваші стосунки відповідно до Трудового кодексу. Якщо це не спрацює, варто задуматися про звільнення.

Юрист Олександр Плахотник нагадує: ті, хто працює неофіційно, не просто позбавляються можливості отримати пенсію. Вони також не можуть претендувати на лікарняні, декрет, оплачувану відпустку і навіть субсидію.