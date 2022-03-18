Українці заборгували за ЖКГ понад 80 млн гривень

Борги за комунальні послуги продовжують збиратися. Одна з найсерйозніших ситуацій в країні - накопичення боргів населенням через неможливість накопичити кошти. Найбільші борги українці мають за газ - понад 30 млн гривень. Борги за опалення, гарячу воду і холодну воду мають менші обсяги. Наприклад, за холодну воду в Україні накопичилося 6 млн гривень заборгованості.

На думку експертів, це сталося через подорожчання вартості комунальних послуг. Також на ситуацію вплинув новий підхід уряду до призначення субсидій. Зараз в середньому одне домогосподарство має борг більше ніж п'ять тисяч гривень.

Раніше велика частина українців заявила, що їхні сім'ї збідніли протягом останніх двох років. Зокрема, 54,4% опитаних повідомили, що за останні два роки фінансове становище їхньої сім'ї погіршилося. У той самий час 11,3% опитаних заявили, що їхнє фінансове становище покращилося, а 33,6% стверджували, що нічого не змінилося за цей період.