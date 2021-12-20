Українці заборгували за ЖКГ 81 млрд гривень

Державна служба статистики підрахувала борги українців за комунальні послуги. Цифри зросли вже до 81 млрд гривень. Дані показані до кінця січня 2021 року і свідчать про збільшення боргів на 7,4 млрд гривень.

За що заборгували українці:

за поставку і розподіл природного газу - 34,4 млрд грн (+2,9 млрд грн в місяць);

постачання теплової енергії та гарячої води - 26,6 млрд грн (+2,5 млрд грн);

поставку і розподіл електричної енергії - 7,7 млрд грн (+1,6 млрд грн);

централізоване водопостачання та водовідведення - 5,9 млрд грн (+200 млн грн);

управління багатоквартирним будинком - 5,3 млрд грн (+200 млн грн);

надання послуг з вивезення побутових відходів - 1,1 млрд грн (без змін).

Скільки українці сплатили за комуналку в січні:

в січні 2021 року населення країни сплатило за ЖКП 23,9 млрд грн, або 77,7% нарахованих за цей період сум.

Також наголошується, що в січні з населенням було укладено 3,2 тис. договорів про погашення реструктуризованої заборгованості за комуналку на загальну суму 26,2 млн грн. Сума внесених платежів, з урахуванням довгострокових договорів, склала 17,3 млн грн.